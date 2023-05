(Di giovedì 25 maggio 2023) Il live action firmato Disney è un po' come quello del Re Leone: uguale all'originale con aggiunte superflue. Peccato, perché Halle Bailey nei panni della protagonista e Melissa McCarthy in quelli di Ursula sono strepitose. La

Al suo primo giorno di programmazione in Italia, ildellaha già incassato oltre 630.000 euro, e nell'attesa dei risultati del primo weekend ci soffermiamo su Yana_C : la cantante presta la propria voce ad Ariel ( Halle Bailey ) nella ...... entrambe riguardano ilive action dei classici d'animazione Disney. Dall'uscita di "Cenerentola" di Kenneth Branagh (2015) all'arrivo questa settimana in sala di "La" di Rob ...Ilde Lanon è si è salvato da questo tipo di critiche, le quali si sono solo inasprite dopo la distribuzione dell'estetica ufficiale dei personaggi animali come Sebastian e ...

La Sirenetta, un remake-fotocopia con una grande attrice. La recensione Vanity Fair Italia

La recensione di MerPeople, documentario targato Netflix con la regia di Chyntia Wade, arrivato in piattaforma il 23 maggio.Ecco i primi dati di incasso per La sirenetta in Italia e le previsioni sul box office in Nord-America in vista del Memorial Day.