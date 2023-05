La Sirenetta | quanto è costato il live action Disney e quanto deve guadagnare per essere un successo?

(Di giovedì 25 maggio 2023) Il remakede Ladellaha un budget elevato e per questo gli Studios hanno grandi aspettative al botteghino. Il cast stellare del remakede Laaffronta nuove canzoni, sequenze estese: infatti la rivisitazione dell’amato classico d’animazione del 1989 ha già ottenuto uno dei migliori riscontri di critica tra i remakedella, con un punteggio del 71% su Rotten Tomatoes prima ancora che uscisse. Noi l’abbiamo recensito qui. Ladovrebbeal botteghino perritenuto un? Come ci si aspetta col miglioramento ...

... ammorbidendo i propri giudizi, accettate, sul piano tecnico si fa fatica a non accorgersi diil mondo sottomarino de Lasia estremamente posticcio e artificioso. L'enorme lavoro ......dell'immedesimazione Le reazioni al casting di una protagonista di colore per il nuovo La...l'ambientazione era un'occasione molto naturale e - loro sperano - non forzata per ricordare...In quest'ottica Lafunziona meglio, ad esempio, rispetto al Dumbo di Burton o all'Aladdin ... evidentemente capace di stare al gioco senza strafare; di contro, pergradevole a livello ...

La sirenetta di Rob Marshall Close-up - Storie della visione

La storia è fedele all’originale, l’aspetto più innovativo è che Halle Bailey sia nera, e questo discosta il film dalla versione cartoon ma avvicina la fiaba alla contemporaneità ...Nei giorni scorsi si è tenuta la presentazione stampa dei doppiatori italiani di La Sirenetta, l'atteso adattamento live action del celebre film d'animazione ...