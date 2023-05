La Sirenetta | i commenti più esilaranti del web | Un mix tra Aquaman e Bridgerton “

(Di giovedì 25 maggio 2023) Ipiùe cattivi dopo la prima giornata di proiezione del live action Disney: LaÈ uscito ieri nelle sale italiane il nuovo attesissimo live action: La. Già anticipato da svariate polemiche sulla scelta della protagonista, Halle Bailey e dall’intero cast pronto a cavalcare l’onda dell’inclusione e del politically correct. Rispetto a tutti gli altri prodotti live action della Disney, quest’ultimo sembra essere decisamente più fedele al cartone uscito nel 1992. Apprezzatissimo il ruolo di Ursula assegnato a Melissa Mc Carthy, star di ‘Le amiche della sposa’ e ricordata dai più attenti fan per il suo ruolo nella serie Gilmore Girl (Una mamma per amica). Attesa anche dai fan del cantante italo tunisino Mahmood, in quanto è stato scelto come doppiatore di uno dei personaggi più ...

La Sirenetta - La recensione IGN ITALY

Secondo il regista Rob Marshall il live-action de La Sirenetta va considerato come un film completamente indipendente dal Classico animato ...Ecco tutto quello che dovete sapere sulla nuova colonna sonora originale di Alan Menken e Lin-Manuel Miranda per il remake de La sirenetta.