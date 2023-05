La scuola propone un questionario e spunta la casella “Gruppo etnico o razza del bambino” Genitori protestano I Ds | “Un test internazionale Non si farà più”

(Di giovedì 25 maggio 2023) In undi autovalutazione sul comportamento degli alunni vi era, fra le varie opzioni da compilare, ladel". Monta la polemica a Roma, all'istituto Borsi Saffi di San Lorenzo. L'articolo .

La trama vede un gruppo di studenti ricchissimi di unaper ricchissimi (parliamo dell'1% ... Cinema che sicome intellettuale e sofisticato ma che è l'esatto contrario: terra terra . E il ...Cosa cila programmazione televisiva di giovedì 25 maggio 2023 Per permettervi una consultazione ... Un giorno Vincent si reca adi Bart per la prima riunione dei genitori, al posto di ...... Spettacoli Lavoro, Economia, Turismo Lettere Opinioni Meteo, natura, animali SanitàSocietà,... all'interno della rassegna culturale Conversazioni in Taverna,'La Turchia di Recep Tayyip ...

“Il tempo pieno È adatto solo ad una categoria di alunni: i bravi, per gli altri è una iattura. Vi spiego perché”. Matematica “Se ne fa troppa”. INTERVISTA a Silvia Contangelo Orizzonte Scuola

Accompagnano la chiacchierata con la scrittrice, record di copie vendute, l'insegnante Viola Ardone con la quale commentiamo anche l'invito di Susanna Tamaro a non proporre più a scuola testi come ...Lo scorso settembre ho vinto mille euro al concorso ‘A scuola di impresa’ della Provincia grazie all’invenzione di una nuova app". Continuerà a dedicarsi all’informatica "Mi sono arrivate in questi ...