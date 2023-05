La Russia si è macchiata di crimini orribili per decenni ed è rimasta impunita

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 25 maggio 2023) Oleksandra Matvij?uk è un’avvocata ucraina, presidente del Centro per le libertà civili, che assieme a lei è stata insignita dall’Accademia di Svezia del Premio Nobel per la pace. La sua organizzazione svolge dal molto tempo sul territorio un’azione fondamentale di tutela della democrazia, dello Stato di diritto e cerca di attutire a livello psicologico e sociale i danni permanenti del conflitto. La sua storia politica è la storia di una generazione che dalla Rivoluzione della dignità in poi ha visto l’Europa non come un’idea ma come un approdo. È ormai passato più di un anno dall’invasione russa dell’Ucraina, cosa deve fare a suo avviso la comunità internazionale per aumentare la consapevolezza nell’opinione pubblica che in Ucraina si gioca una partita essenziale per il futuro delle democrazie? Quando è iniziata l’invasione su larga scala, il mondo democratico ha detto «aiutiamo ...