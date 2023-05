La Russa | dimettiti Toh | tra le firme Vergogna rossa | chi guida la rivolta

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 maggio 2023) Tutti contro Ignazio La. Sono oltre centomila leraccolte fino a ora con lo scopo di chiedere le dimissioni del presidente del Senato. A dare il via all'iniziativa è stata Rifondazione Comunista, che ora conta 104mila sottoscrizioni. Tutte da consegnare nella mattinata di giovedì 25 maggio a Palazzo Madama. "Alle 11.30 saremo all'ingresso principale di Palazzo Madama ma non sappiamo ancora se saremo ricevuti dall'ex, speriamo presto, presidente La” che “per ora non ha risposto alla nostra lettera”. Queste le parole del segretario Maurizio Acerbo, spiegando che lesono state raccolte in meno di due mesi dopo “le dichiarazioni diffamatorie verso i partigiani e offensive nei confronti di tutte le vittime del nazifascismo, a seguito della sua ricostruzione dell'azione partigiana di via ...