La ricetta spagnola contro il caro affitti non sarà perfetta | ma almeno ha capito l’entità del problema

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 25 maggio 2023) Perdere la casa, cercarne una nuova, brancolare tra gli annunci più assurdi. Quando ho scoperto che il mio contratto di affitto, non sarebbe stato rinnovato è stato il buio. Perché svariati anni da fuori sede, in una grande città come Milano, per esempio, ti insegnano tante cose. Tra le più pratiche ed emotive insieme, c’è il non dare per scontato il tetto che hai sulla testa e, soprattutto, la fatica nel guadagnartelo. Fatica perché, spogliandosi dalle aspettative meramente estetiche, chi vive e viene percepito come ospite in una grande città sa fin da subito che la caccia alla casa è una competizione feroce che somiglia, a tratti, all’inferno dantesco. A barcamenarsi tra gli oscuri gironi c’è chi cerca un alloggio, il potenziale inquilino, e poi ci sono tutti gli altri: locatori, agenzie immobiliari, case fantasma e truffatori. Una Battle Royale dal quale sì, riesci a sopravvivere, ...