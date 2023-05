“La polizia ci ha trascinati sull’asfalto dicendo che ce lo meritavamo” | Ultima Generazione contro gli agenti dopo la protesta

Leggi su tpi

(Di giovedì 25 maggio 2023) Gli attivisti diche si sono cosparsi di fango davanti al Senato per denunciare il ruolo del cambiamento climatico antropico nell’alluvione in Emilia-Romagna hanno raccontato le modalità con cui le forze dell’ordine li hanno allontanati da Palazzo Madama. “Uno di noi è stato trascinato per un piede. Ha urlato ‘Mi state scorticando la schiena’ e ha pregato glidi smetterla, perché gli stavano facendo male. Loro hanno risposto ‘Ve lo meritate‘”: a parlare è Anna Castoldi, 31 anni, insegnante, giornalista e “cittadina preoccupata dalla crisi climatica”, tra i presenti due giorni fa durante la dimostrazione. Le persone che erano con lei hanno pubblicato sui social foto di lividi e ferite, ritenendo “spropositata” la reazione degliintervenuti per sopprimere la. ...