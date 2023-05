La lezione dei grandi siciliani | da Tomasi a Sciascia | uomini di ideali ma non di ideologismi

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 25 maggio 2023) In questa società, in queste società che cercano di oscurare il passato, per contrasto il passato spesso viene memorizzato all’eccesso. Meglio ricordare che dimenticare, anche se non viviamo soltanto di passato. Dunque, sono andati via sessanta anni dalla esplosione de Il Gattopardo. In un seminarietto che tengo per continuare a mia volta il mio passato di docente ho parlato de “Il Gattopardo” didi Lampedusa e di un altro scrittore che non ha lo stesso clamore di; Guido Morselli, ma vale. E notavo che i migliori testi narrativi del XX secolo, die Morselli nacquero postumi!morì senza vista del suo libro edito, Morselli si uccise anche per non essere stato edito. Nel XX secolo! Ad Agrigento celebrano il sessantesimo anno de Il Gattopardo , ne fanno in Sicilia una serialità da spettacolo ...