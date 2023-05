Calhanoglu 7 : il grande ex di questa partitauna gran quantità di palloni eottimante i reparti in questa nuova posizione che gli ha trovato Inzaghi davanti alla difesa. Ormai è ...Calhanoglu 7 : il grande ex di questa partitauna gran quantità di palloni eottimante i reparti in questa nuova posizione che gli ha trovato Inzaghi davanti alla difesa. Ormai è ...

La Lega ripulisce una piazza, il PD parla di strumentalizzazione ilGiornale.it

I partecipanti si cimenteranno in un’attività` sportiva innovativa, il plogging, in cui ci si china a raccogliere i rifiuti, differenziandoli ..."Chi pulisce il letto del torrente Enza". La domanda resta senza risposta secondo Paolo Savina, capogruppo di Fratelli d’Italia dell’Unione val d’Enza, anche dopo la richiesta di spiegazioni. Nel gen ...