La guerra si sa come inizia | non come finisce | stiamo facendo di tutto per evitare il baratro?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 maggio 2023) di Arturo Primavera Zelenksy in tour e le sue offese al Papa, i politici italiani ed europei, il parlamento europeo, Biden, il G7 dia Hiroshima (per paradosso), tutti interventisti: ecco da ogni parte le piccole avvisaglie che annunciano, quasi senza farsi notare, l’avvicinarsi del fragore della. Ma noi siamo sordi, non ce ne accorgiamo, oppure non ne consideriamo le conseguenze. A molti non interessa, o se interessa è per stabilire chi sia il buono e il cattivo. Forse molti non immaginano che lanon coinvolge solamente i militari, ma anche e soprati civili. Ladolce per chi non l’ha provata, lache tutti fanno finta di odiare, parlando di pace, ma che pochi rendono, giorno per giorno, sempre più orrenda. Chi sarà il colpevole materiale prima o ...