La FIA annuncia una modifica delle regole della F1 in vista del GP di Monaco

(Di giovedì 25 maggio 2023) La nuova regola mira a garantire la massima sicurezza per tutti i partecipanti alle gare. La FIA ha introdotto una nuova regola relativa alle doppie bandiere gialle con effetto immediato. In occasione del Gran Premio didi questo fine settimana, i piloti dovranno rispettare un limite di velocità prestabilito nelle aree in cui vengono esposte le doppie bandiere gialle. In precedenza, i concorrenti erano guidati dai regolamenti a “rallentare, non sorpassare ed essere pronti a fermarsi” in questi casi. Negli ultimi anni, tuttavia, una serie di scenari ha messo in evidenza le falle del sistema, come ad esempio il tentativo di qualificazione di Max Verstappen al Gran Premio del Qatar del 2021, che ha comportato una penalità in griglia. Ma i tempi deltaVirtual eFull Safety Car saranno “azzerati” per i piloti, ...