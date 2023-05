La Ferrari non è riuscita a soffiare nessun ingegnere alla Red Bull CorSera

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 25 maggio 2023) Laa Montecarlo questo weekend è chiamata ancora una volta a mostrare orgoglio con Sainz e Leclerc che corre in casa. Il monegasco in passato non ha avuto molta fortuna. Forse questa sarà la volta buona. Dall’Italia diffidano dalle voci inglesi che avvicinano Hamilton, si pensa più al futuro del Cavallino. Ci pensa anche il Corriere della Sera che segnala una certa confusione a Maranello, non solo presente ma anche futura: “II brusìo delle voci su un corteggiamento a Lewis Hamilton fa sognare gli inglesi più degli italiani. Nel Principato, questo weekend, laha la più concreta occasione per prendersi il bottino grosso. A Montecarlodomenica — se non piove — c’è poco da soffrire se stai in testa. Una vittoria Darebbe la scossa a Maranello, anche a questa F1 targata Red ...