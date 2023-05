(Di giovedì 25 maggio 2023) Ci sono stati molti problemi tecnici e ritardi, con conseguenze imbarazzanti sia per il Repubblicano sia per Elon Musk

Ci sono stati molti problemi tecnici e ritardi, con conseguenze imbarazzanti sia per il Repubblicano sia per Elon ma la è iniziata con mezz'ora di ritardo. A pochi minuti dall'inizio, Twitter Spaces si è - ha detto Musk prima che l' si interrompesse - E' un peccato, non era mai capitato prima'.

La diretta audio su Twitter con cui Ron DeSantis ha annunciato la sua candidatura è stata un disastro Il Post

Ci sono stati molti problemi tecnici e ritardi, con conseguenze imbarazzanti sia per il Repubblicano sia per Elon Musk ..."Corro per la presidenza per guidare il grande ritorno" degli Stati Uniti. Lo twitta il governatore della Florida, Ron Desantis, allegando al suo cinguettio un video di un minuto e 14 secondi. "Il dec ...