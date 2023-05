La De Filippi che dice? Inter-Fiorentina | bufera su Gaia prima della finalissima | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 maggio 2023) Momenti di imbarazzo allo Stadio Olimpico, pochi minutididi Coppa Italia. Come da tradizione nei grandi eventi sportivi, si canta l'Inno di Mameli e quest'anno Fratelli d'Italia è stata affidata aGozzi, talentosa e giovane cantante uscita da Amici di Maria De. Nel catino romano la tensione è alle stelle, i tifosi nerazzurri e viola sono già in clima partita, così come i telespettatori seduti sul divano nelle rispettive case. La banda musicale parte con le note e il pubblico dell'Olimpico inizia a cantare a squarciagola. Dopo qualche decimo di secondo, "attacca" come siin gergo anche. L'effetto è straniante: nel frastuono generale sembra che la ex di Amici abbia sbagliato il tempo ...