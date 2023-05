La cattiva abitudine di inquinare e pulirsi la coscienza con i crediti di carbonio fantasma

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 25 maggio 2023) «Fissiamo i principali standard mondiali per l’azione per il clima e lo sviluppo sostenibile». Si presenta così, sul suo sito ufficiale, l’organizzazione non-profit statunitense Verra, leader globale nel settore della compensazione volontaria di anidride carbonica. A quindici anni dalla sua fondazione, e dopo una serie di inchieste che ne hanno ormai minato una fetta di credibilità, si è dimesso il Ceo dell’azienda David Antonioli. Un terremoto destinato a minacciare ulteriormente la reputazione del mercato deidi, spesso sfruttato dalle grandi compagnie perlae mascherare attività dannose per clima e ambiente. Un breve ripassoTra la fondazione di Verra (2007) e le dimissioni di Antonioli, che nel suo lungo post di addio su LinkedIn non ha fornito alcun tipo di motivazione, è passata ...