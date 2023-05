Kizazi Moto | Generazione di Fuoco | svelata la data di uscita della serie sci-fi

(Di giovedì 25 maggio 2023) Scopriamo insieme quando usciràdi, lasci-fi in 10 episodi realizzata dai principali registi africani. Mentre il mondo celebra oggi la Giornata dell'Africa, Disney+ ha annunciato ladiufficiale didi: lo show debutterà mercoledì 5 luglio in esclusiva sulla piattaforma streaming. Con le storie di creatori provenienti da Egitto, Kenya, Nigeria, Sudafrica, Uganda e Zimbabwe, lapromette di portare gli spettatori in un viaggio indimenticabile nel futuro dell'Africa, presentando visioni del continente mai viste prima. Per l'occasione, è stata diffusa anche la key artcollezione di ...

Mentre il mondo celebra la Giornata dell'Africa , Disney+ ha annunciato l'arrivo in esclusiva sulla piattaforma streaming di: Generazione di Fuoco . Questa serie sci - fi in 10 episodi, realizzata dai principali registi africani, debutterà il 5 luglio , regalando al pubblico un'esperienza unica e coinvolgente. ...Disney+ ha pubblicato un nuovo trailer per: Generation Fire , serie animata antologica in arrivo prossimamente sulla piattaforma. LEGGI: American Born Chinese: il nuovo poster conferma il titolo italiano LEGGI: Novità Disney Plus: ...Mentre il mondo celebra la Giornata dell'Africa , Disney+ ha annunciato l'arrivo in esclusiva sulla piattaforma streaming di: Generazione di Fuoco . Questa serie sci - fi in 10 episodi, realizzata dai principali registi africani, debutterà il 5 luglio , regalando al pubblico un'esperienza unica e coinvolgente. ...

Kizazi Moto: Generazione di Fuoco, svelata la data di uscita della ... BadTaste.it Cinema

Scopriamo insieme quando uscirà Kizazi Moto: Generazione di Fuoco, la serie sci-fi in 10 episodi realizzata dai principali registi africani.Una new wave di film d’animazione, serie tv, Nft, piccole e grandi startup si sta facendo largo tra Nigeria, Etiopia e Camerun. Con la voglia di ...