... in questo momento un forte alleato d. Ruslan Stefanchuk ha detto parlamentari polacchi che i due paesi dovrebbero lavorare insieme per identificare e onorare le vittime polacche sepolte in ...La Russiache l'Occidente smetta di armare l'Ucraina, cosa che Washington, Londra e i Paesi ... mentreafferma che milioni di suoi civili sono stati costretti a rifugiarsi in altri Paesi, ...E viene da domandarsi: ma chi cazzo stanno salutando Un mondo che non lipiù tra le scatole ... hanno tentato di nascondere dietro una cortina di fesserie l'ennesima cilecca dei Patriot a...

Kiev vuole la riconciliazione con Varsavia per i 100 mila polacchi uccisi dai nazionalisti ucraini nel 1943 Globalist.it

Circa 100.000 polacchi furono massacrati nel 1943-44 da nazionalisti ucraini e altri in Volinia e in altre regioni che allora si trovavano nella Polonia orientale, sotto l'occupazione nazista tedesca, ...Secondo il servizio di sicurezza russo, i sabotatori sono riusciti a far saltare in aria una torre trasmittente della centrale di Leningrado, vicino a San Pietroburgo. Venti piloti ucraini inizieranno ...