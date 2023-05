(Di giovedì 25 maggio 2023) ROMA - Kia ha rivelato i dettagli dei "10 must - have sustainability items" che definiscono le linee programmatiche per il maggiore impiego possibile disu tutti i...

...ha svelato altri dettagli della sua Design Sustainability Strategy. E' una strategia, articolata in tre passaggi, chea raggiungere la sostenibilità su larga scala, fornendo al contempo le ...... Hertz mette a disposizione: Elettriche DS 3 E - Tense Fiat 500e Hyundai Kona EVe - Niro ... Il noleggio Hertzanche sulla flessibilità : le auto possono essere noleggiate per mesi interi, ...a vendere oltre 1 milione di veicoli elettrici Purpose Built Vehicle appositamente costruiti entro il 2030. Il primo di questi arriverà nel 2025 e sarà un furgone per le consegne, per il ...

Kia punta su materiali sostenibili per i prossimi nuovi modelli ... Il Denaro

ROMA (ITALPRESS) - Kia ha rivelato i dettagli dei "10 must-have sustainability items" che definiscono le linee programmatiche per il maggiore impiego possi ...Per una sostenibilità su larga scala, Kia applica 10 elementi sostenibili indispensabili per tutti i nuovi modelli del futuro ...