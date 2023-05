Karagumruk | Inzaghi al posto di Pirlo

Gli auguriamo il meglio per il suo futuro!" è il comunicato ufficiale del, reduce da due ... secondo il quotidiano sportivo "Fanatik" il candidato numero uno sarebbe Filippo, ...... stando a "Fanatik" il candidato numero uno sarebbe Filippo, attualmente alla . Pirlo esonerato, il comunicato del" Non potendo continuare con mister Andrea Pirlo e il suo staff ...Andrea Pirlo lascia la panchina del Fatih, dopo una sola stagione in Turchia . A comunicarlo la società tramite una nota ufficiale. ...Fatih il candidato numero uno sarebbe Filippo

Dalla Turchia - Filippo Inzaghi potrebbe sostituire Pirlo alla guida del Karagumruk Tutto Juve

Il portale specializzato turco Fanatik fa il punto sul possibile successore di Pirlo esonerato oggi dal Karagumruk. Il nome forte è quello di Filippo Inzaghi, allenatore ora alla Reggina.Nella giornata di oggi, il Karagumruk ha annunciato di aver interrotto il rapporto con Andrea Pirlo a causa del mancato accordo per il rinnovo del contratto. Stando alle voci ...