Juventus | ufficiale il rinnovo di Pinsoglio | il comunicato

(Di giovedì 25 maggio 2023) Carlo, portiere della, ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2025. Di seguito ilCarlo, portiere della, ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2025.– «In un momento nel quale essere juventini assume un valore ancora più forte arriva la notizia deldi chi juventino lo è da sempre. Stiamo parlando di Carloche, infatti, ha rinnovato il suo contratto con lae resterà legato ai nostri colori per altri due anni, fino al 2025. Colori, quelli bianconeri, che il nostro portiere ha sempre difeso e sostenuto da quando ha vestito per la prima volta la nostra maglia nel Settore Giovanile fino al suo ...

