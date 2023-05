(Di giovedì 25 maggio 2023) La sola Champions costa ai bianconeri 90 milioni in meno, oltre ai contratti con gli sponsor e ai biglietti ma ce ne sono altri 140 che rischiano di andare in fumo con il ritorno alla base dei ceduti in prestito che non verranno riscattati: il conto si prospetta salatissimo

...con preoccupazione al moltiplicarsi degli impegni ufficiali che diventerà ancora piùdal ... il professor Carlo Vercelli, responsabile dell'area psicologica dellae il professor Piero ...La Superlega ha la sua occasione , presto la Societàverrà nuovamente sanzionata, ... come l'estromissione per più anni e il conseguenteridimensionamento della capacità di spesa. Ma ...Milan , oltre a essere la sfida più di tradizione, è lo snodo principale in ottica ... Semplici invita Esposito e Wisniewski a ripetere le gesta esibite contro il Milan; tridenteper ...

Juventus, pesante rosso senza Europa - ilGiornale.it ilGiornale.it

Tanti tifosi della Juventus non hanno gradito le parole dell'ex calciatore bianconero che ha attaccato Andrea Agnelli e hanno tuonato: "La questione Superlega pesa, inutile negarlo".Tra i tanti problemi che la Juventus deve affrontare in questa dissestata stagione tra campo e tribunali, c’è pure quello dei conti. Che nei prossimi mesi rischiano di risultare in profondo rosso. Non ...