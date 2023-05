Juventus | lavoro a parte per Vlahovic | a rischio la sfida contro il Milan

... la qualificazione alla Champions League , avvicinata dalla penalizzazione subita dalla... come vi abbiamo raccontato a più riprese su Calciomercato.com , sono alsu altri fronti. Su ...... visite guidate col Direttore alla Reggia di Venaria e biglietti per una partita della... "L'attività di SBAM rappresenta appieno i valori su cui s ifonda ildel nostro Ente - commenta ......Ristic aveva già fatto a gennaio un giro di sondaggi e probabilmente si è già rimesso al. ... Senza la Coppa più importante la posizione delladiventerebbe molto più debole: difficile che ...

Juve al lavoro per il Milan: Bonucci parzialmente in gruppo Tuttosport

Resta invece molto in bilico la posizione di Jeremie Boga, che dallo stesso infortunio, subìto per l’entrataccia di Adrien Rabiot contro la Juventus, pare non essersi ancora del tutto ristabilito. Per ...Paul Pogba è diventato padre per la terza volta: la moglie Maria Zulay ha dato nelle ultime ore alla luce il terzo bebé dopo Labile Shakur e Keyaan Zaahid ...