Juventus | Allegri sempre più lontano | il netto favorito per il sostituto

(Di giovedì 25 maggio 2023) E’ l’argomento del giorno: laavrebbe deciso di cambiare allenatore dalla prossima stagione. Il rendimento della squadra di Massimilianopiù negativo, reduce dall’eliminazione in semifinale di Europa League e dalla batosta sul campo dell’Empoli sul punteggio di 4-1. Le vicende fuori dal campo hanno sicuramente condizionato il rendimento delle squadra, ma ormai da due anni la squadra non riesce ad esprimersi. La fiducia nei confronti diè ormai arrivata al termine. La dirigenza ha deciso di ricostruire e ripartire da zero dopo ultime vicende spiacevoli fuori dal campo e la prima mossa dovrebbe riguardare l’arrivo del nuovo allenatore. Laha fallito tutti gli obiettivi in stagione, dalla Champions all’Europa League, dal campionato alla Coppa Italia. Foto di ...

...seduta di allenamento a parte proprio nel giorno in cui invece Leonardo in previsione di- ... Massimilianosi prenderà tutto il tempo utile per verificare la situazione e capire se DV9 ...Dusan Vlahovic è a rischio per il match trae Milan, in programma domenica sera all'Allianz Stadium. Il centravanti serbo ha dovuto ...valuterà se portarlo al massimo in panchina, ma c'...La conferma arriva dalla Francia: l'esonero diè sempre più vicino e spunta un ex per la panchina dellaLapotrebbe presto vivere un momento di trasformazione che potrebbe partire dal nuovo direttore sportivo e dal ...

Juve-Milan, se salta Dusan… Non essendo nelle ore immediatamente precedenti il fischio d’inizio, Massimiliano Allegri si prenderà tutto il tempo utile per verificare la situazione e capire se DV9 farà ...Dusan Vlahovic è il grande dubbio di Massimiliano Allegri in vista della sfida di domenica sera contro il Milan, in cui la Juventus si giocherà le piccolissime speranze di agganciare il quarto posto.