Juvecaserta si prende gara5 e vola nel campionato di Serie B nazionale

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 25 maggio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiLa Ble Decò centra il suo obiettivo, si aggiudicaed accede meritatamente aldibattendo una coriacea ed indomita Teramo a spicchi per 83-65. Un eccellente risultato per il nuovo club casertano che si è presentato quest’anno per la prima volta ai nastri di partenza deldiB. Una vittoria ottenuta solo nell’ultima gara dopo aver perso, esclusivamente per differenza canestri, la possibilità di accedere ai playoff per la promozione. Oltre tutto incontrando da avversaria in questo turno unico di qualificazione una Teramo a spicchi quanto mai determinata a cercare di ribaltare un pronostico che la voleva soccombente sulla base della classifica della regular season. E gli abruzzesi sono stati protagonisti anche in ...