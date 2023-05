Juve shock | doppia penalizzazione!

(Di giovedì 25 maggio 2023) Non finiscono i guai in casantus con i bianconeri che rischiano una nuova penalizzazione anche per la prossima stagione. Arrivata la penalizzazione di 10 punti, lantus cercherà nelle… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Quest'anno ha rimediato nove cartellini gialli ed è stato utilizzato per poco più di 900 minuti… Leggi anchedopo il - 10: perde 4 - 1 a Empoli, il tonfo è clamoroso! Papà, Van Dijk ...Leggi anchedopo il - 10: perde 4 - 1 a Empoli, il tonfo è clamoroso!, la furia social dei tifosi: 'Andiamo al Tar e blocchiamo i campionati' Lazio seconda, Milan in zona Champions: ...In tribunale l'ammissionedi dell'ex braccio destro dei Benetton Gianni Mion. Era dal 2010 ... In classifica lapassa dal secondo al settimo posto • Mattarella in visita a Milano per 150 ...

Juve shock dopo il -10: perde 4-1 a Empoli, il tonfo è clamoroso! La Gazzetta dello Sport

Con la testa appesantita dall'eliminazione di giovedì nella semifinale di Europa League e dalla penalizzazione di 10 punti annunciata stasera, a una manciata di minuti dal fischio d'inizio, la ...Proviamo a pensare che la Juventus si sia trovata davanti a un bivio “cinematografico ... Film numero 2: mazzata della Corte, shock nello spogliatoio pre sfida con gli azzurri, e la “Vecchia Signora” ...