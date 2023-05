Juve senza pace | la seconda penalizzazione è da brividi

(Di giovedì 25 maggio 2023) Lantus vive uno dei momenti più difficili della sua storia. Le ultime dichiarazioni in diretta fanno tremare i tifosi. La giornata di lunedi è stata davvero molto difficile per i tifosi della. Prima la Corte d’Appello ha inflitto unadi dieci punti ai bianconeri, unalegata alle questione plusvalenze, poi il club bianconero ha subito una delle più clamorose sconfitte della sua storia recente, un incredibile 4 a 1 contro l’Empoli. Questa doppia sconfitta ha di fatto tagliato fuori il club bianconero dall’Europa che conta, mancano due gare al termine della stagione ma la Champions League è un vero miraggio. La situazione per il club non è semplice e c’è la consapevolezza che le cose potrebbero anche peggiorare. E’ ormai risaputo che il prossimo 15 Giugno la società bianconera dovrà ...

...dimenticare inoltre la corte del Real Madrid. Le spasimanti di certo non mancano, con lapronta a esplorare il mercato a caccia di un valido sostituto. Sul taccuino della dirigenza della ...Stagione Il francese ha scelto di fare gruppo in vista della sfida con ladi domenica. ... Leggi anche Milan, il quarto posto non può bastare:panchina non si vince Parolo su Milinkovic: '...... apre un fascicolo che i giudici saranno costretti a chiudereun nulla di fatto qualche tempo dopo, perché quel reato non si può dimostrare. Ed eccoci al "perché solo la": le plusvalenze ...

Juve, futuro difficile: senza Champions perde 90 milioni tra mancati premi Uefa e stadio La Gazzetta dello Sport

Stando a un calcolo fatto dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus che senza la penalizzazione sarebbe matematicamente sicura della Champions al pari della Lazio, fuori dalla Coppa dalle grandi ...La Juve vorrebbe ripartire da Vlahovic anche il prossimo anno, ma occhio alle offerte che potrebbero arrivare per l’ex viola in estate. La ‘Vecchia Signora’ senza Champions può essere costretta a ...