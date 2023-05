nessuna certezza del domani. Oltretutto il calendario proponee Verona nelle ultime due giornate: all'Atalanta potrebbe riuscire il "fatale" sorpasso (visto che siamo in tema veronese). ...C hampions League quanto mi costi. Lo spettro di una stagionel'Europa che conta si fa più serio dopo la recente penalizzazione di 10 punti inflitta ai bianconeri dalla Corte federale d'appello per le cosiddette plusvalenze fittizie. Non perderti le ...Non è stato soltanto il - 10. Oltre la vicenda giudiziaria, c'è di più. Lasi avvia a chiudere la seconda stagione di filatitoli e le ragioni del fallimento non risiedono soltanto nel macigno della penalizzazione e nelle discutibili tempistiche della giustizia ...

Juve, senza Champions perdi 90 milioni tra mancati premi Uefa e stadio La Gazzetta dello Sport

Champions League quanto mi costi. Lo spettro di una stagione senza l’Europa che conta si fa più serio dopo la recente penalizzazione di 10 punti inflitta ai bianconeri dalla Corte federale d’appello ...Dichiarazioni pesanti dopo la sentenza sul caso plusvalenze. Il mondo Juve no ci sta e sbotta contro la Giustizia Sportiva.