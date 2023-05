Juve | Rabiot andrà via a zero | non ci sono trattative per il rinnovo

(Di giovedì 25 maggio 2023) Adrien, centrocampista dellantus, lascerà il club bianconero al termine della stagione a parametroAdrien, centrocampista dellantus, lascerà il club bianconero al termine della stagione a parametro. Secondo quanto riportato dal noto giornalista sportivo Fabrizio Romano, infatti, non ciin corso per ildel contratto del giocatore francese in scadenza il prossimo giugno. Peralla finestra ci sarebbe il solito Manchester United e altre big inglesi.

Juve, minaccia Bayern Monaco per Rabiot: la situazione Calciomercato.com

La situazione attuale della Juventus è complicata e la dirigenza fatica a progettare il futuro della squadra. Per le vicende ...Aggiornamenti importanti dall’allenamento di casa Atalanta con vista sull’Inter. Ecco le novità di calcioatalanta.it sulle condizioni dei due giocatori in dubbio: “Davide Zappacosta pare proprio farce ...