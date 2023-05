Juve | le bandiere in campo come dirigenti | chi potrebbe tornare - Top News

... che potrebbero avere così in tutte queste turbolenze dei saldi e riconosciuti punti di riferimento) potrebbero darla ledel passato recente della. La Gazzetta dello Sport mette i nomi ...Prima o poi latornerà ad avere una bandiera in dirigenza, che possa diventare il riferimento dei tifosi. Lo è stato Pavel Nedved negli anni della presidenza di Andrea Agnelli, lo è in questa fase delicata di ...12' di lettura 22/05/2023 - In un mondo del calcio in cui lecome Totti per la Roma, Del Piero per lae Zanetti per l'Inter sono sempre più rare, la Jesi calcistica ha tuttora issata sul pennone più alto la sua. E spera possa sventolare ancora a ...

Del Piero, Buffon e le bandiere della Juve che potrebbero tornare da dirigenti La Gazzetta dello Sport

• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Per sapere come rimuovere l’Ad Block clicca qui. Prima o poi la Juve tornerà ad avere una bandiera in ...Se n’è andata una bandiera bianconera, un pilastro della Juve che vinceva su tutti i fronti negli anni ’70: una squadra a cui seppe dare una solidità e un’energia da campione. E’ morto a 77 anni ...