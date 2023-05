(Di giovedì 25 maggio 2023) Non si placano le polemiche in casadopo i recenti risultati. Nel mirino deici è finito anche Di, come visto nel botta e risposta social di ieri.

con le testimonianze della Mariella e del figlio Riccardo, del presidente del J - Museum Paolo Garimberti, del giornalista Carlo Nesti e del fotografo Salvatore Giglio che di quella ha ... nuova polemica su Instagram tra Angel Di Maria, con la, ed un tifoso che accusava lui e Paredes di scarso impegno Nuova polemica, tutto online, in casa, questa volta vede ...

Juve, la moglie di Di Maria punge i tifosi: "Vi rinfresco qualche ricordo" Corriere dello Sport

La moglie di Di Maria ha voluto prendere le difese del Fideo: pubblicato un video con tutte le migliori giocate dell'argentino alla Juve ...Il post di Jorgelina Cardozo dopo le polemiche degli ultimi giorni che hanno visto l'argentino tra i più colpiti ...