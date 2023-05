Juve | la Coppa Italia all’Inter salva l’Europa?

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 25 maggio 2023) La vittoria dellada parte dell’Inter è un assist per la, che potrebbe ‘re’ la presenza nelle coppe europee L’Inter fa un favore alla, vincendo la? Secondo quanto riportato da Tuttosport sì. Il club bianconero a questo punto sarebbe sicuro di un posto nelle prossime coppe europee, che sia Europa League o Conference. Il tutto a meno di nuove pene inflitte Giustizia Sportiva per il nuovo filone di indagini. Qualora si decidesse per questa mossa, si chiuderebbe tutta in questa stagione la vicenda che ha ormai sconvolto l’ambiententino, senza rischi di penalizzazioni per la prossima. Un anno senza coppe, si, ma anche la possibilità di ripartire da zero e con più ambizioni tra qualche mese. LEGGI ALTRE ...