Juve | infortunio per Vlahovic | è in dubbio per la sfida contro il Milan

(Di giovedì 25 maggio 2023) Dusan, attaccante dellantus, ha lavorato a parte nell’allenamento odierno alla Continassa per unDusan, attaccante dellantus, ha lavorato a parte nell’allenamento odierno alla Continassa per unal tendine sartorio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’attaccante bianconero sarebbe in forteper ladi domenicaile le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno, con la decisione definitiva che arriverà solo a ridosso del match.

TORINO - Sovraccarico tendineo al muscolo sartorio: è la diagnosi dell'occorso a Dusan Vlahovic, reduce da una seduta di allenamento a parte proprio nel giorno ...- Milan, se salta Dusan...Leggi anche, il monte ingaggi pesa: Di Maria e Rabiot in bilico, ma anche Vlahovic è a rischio Insulti a Di Maria sui social, lui risponde: 'Mercenario No! Io fino alla fine. Voi' PROMO FLASH: ...... assente dalla partita contro il Siviglia dell'11 maggio scorso per unmuscolare. ... Nell'allenamento odierno, laha lavorato prevalentemente su situazioni di possesso palla, per poi ...

Infortunio Fagioli, le news dalla Juve e i tempi di recupero Sky Sport

Juventus-Milan è il big match della penultima giornata di Serie A. Tegola per un tecnico, un giocatore salta la sfida.Periodo complicato per la Juventus, scivolata al settimo posto. Di Maria non resterà: il gesto dell'argentino è inequivocabile.