(Di giovedì 25 maggio 2023)si conferma protagonista nel massimo circuito delinternazionale e conquista due podi nella giornata inaugurale deldi, primo torneo dopo il Mondiale di Doha e valevole come evento che assegna punti per il ranking di qualificazione olimpica a Parigi 2024. Per la spedizione tricolore è arrivato quest’oggi unterzo posto sui tatami della TipsArena(-48 kg) e(-66 kg). Laka romana, testa di serie n.1 del seeding, ha cominciato il suo cammino odierno con un bel successo per ippon (immobilizzazione) sulla giapponese Hikari Yoshioka prima di farsi sorprendere ai quarti dal waza-ari della ...

, sabato ilprix e domenica gare giovanili II Trofeo delle Regioni Csen e II Criterium Giovanissimi "Ernesto Giaverina" Il grandetorna in Umbria con il III Trofeo Internazionale - ...Prossimo appuntamento sarà ilPrix di Genova con i cadetti, ma soprattutto il Trofeo che ilTreviso organizza a Ponzano Veneto il 10 e 11 giugno durante il quale, oltre ad ospitare le fasi ...... il torneo diquasi un migliaio la mattina della domenica. Una Festa che ha vissuto non solo ... in attesa delFinale in arrivo tra poco più di un mese. Quattro serate variegate ed ...

Judo, Grand Prix Linz 2023: doppio podio per l'Italia nel day-1 grazie a Francesca Milani e Fabio Basile OA Sport

Giornata di vigilia a Linz in vista del secondo Grand Prix stagionale per il World Tour di judo 2023, in programma da giovedì 25 a sabato 27 maggio. La località dell'Alta Austria ospita il primo event ...Il verdetto del medico federale è stato impietoso e ha impedito alla De Paoli di mettersi in gioco contro l'esperta Tiziana Marini ...