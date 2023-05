Joe Jonas geloso del fratello Nick | “Ho anche pianto | ero invidioso”

(Di giovedì 25 maggio 2023) Per diversi anni Joeè stato il vero leader deiBrothers, il più ambito, cercato, chiacchierato e amato dalle fan, ma poi qualcosa è cambiato, o meglio qualcuno è cambiato.è uscito dalla pubertà, è diventato maggiorenne e ha iniziato a capire quello che volevamo da lui… Singoli di successo, duetti, copertine, campagne pubblicitarie, film, serie e alla fineuna stagione e The Voice per. E a Joeè andato il boccone di traverso. A raccontarlo è stato proprio il 33enne. Joe: “Sono statodi mio”. “Era nell’ambientazione più pittoresca possibile, ero allo spettacolo dei Fleetwood Mac al Madison Square Garden e mentre suonavano ‘Landslide’, ho scoperto che lui ...

confessa di essersi invidiato del fratello Nick quando questi è stato scelto come giudice per The Voice. Ma la gelosia non è nuova tra i due fratelli, che si sono trovati a competere persino ...Nick ehanno ammesso di aver entrambi fatto l'audizione per lo stesso ruolo in Wicked, il film diretto da Jon M. ...Uno dei motivi per cui verrà ricordato, oltre alla sua carriera musicale e le sue canzoni, è il modo in cui, parecchi anni fa, decise di lasciare la sua ex Taylor Swift: con una telefonata di soli 25 secondi mentre si trovava in ...

Nick e Joe Jonas hanno rivelato di recente di essersi presentati entrambi ad un provino per lo stesso ruolo nel film Wicked.Che ci sia una certa rivalità tra i membri della boy band non sarà una sorpresa per nessuno. Ma questo è anche il caso in cui questi membri della boy band ...