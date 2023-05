Jimmy | Ornella | la diga e il disagio

Leggi su butac

(Di giovedì 25 maggio 2023) Oggi ce la caviamo velocemente, perché ormai questa questione è stata smentita e trattata da tanti, ma pur così le segnalazioni che continuiamo a ricevere sul tema sono tante. Segnalazioni che partono non da articoli, bansì da uno specifico audio, e che circolano senza alcun controllo nei gruppi di chat Telegram e WhatsApp. Ne parliamo perché speriamo sempre che qualcuno riconosca la voce e denunci l’autore dell’audio, perché l’unica cosa che merita chi mette in circolazione queste voci senza fonti è una denuncia, e magari una bella condanna. Stiamo parlando della teoria complottista condivisa da tanti, alcuni anche noti, che l’alluvione e relativa inondazione di terreni in Emilia-Romagna sia stata qualcosa di pianificato da non ben specificati poteri forti, che avrebbero usato ladi Ridracoli per allagare la zona. Prima di pubblicarvi l’audio, che magari avete ...