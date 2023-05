Jezebel ha distrutto il patto tra giornali e lettori cioè Instagram prima di Instagram

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 25 maggio 2023) «Mi sono sentita obbligata a scoparmi qualcuno per scriverne, e quindi l’ho fatto». Quando nasce, nel maggio del 2007, io ho trentaquattro anni e nessun interesse per un sito che crede che dire le parolacce parlando di argomenti femminili sia trasgressivo. Nessun’adulta crede che sia rivoluzionario scoparsi qualcuno per scrivere: alle medie leggevamo tutte Erica Jong, sappiamo che si fa dache nascessimo. Tuttavia,riesce a fare quel che nel decennio successivo riuscirà a: sembrare sovversivo ma rassicurante, sembrare empatico ma senza filtri, sembrare lae l’ultima testata femminista. L’intuizione è capire che c’è una nuova generazione di consumatrici completamente priva di memoria storica: puoi fare Cosmopolitan, e fingere che sia un modulo che ...