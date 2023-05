IWE | Info & Atleti annunciati “IWE Rebirth 2023”

(Di giovedì 25 maggio 2023) Lee gliper “IWE”, in programma Sabato 27 Maggio a Rapallo (GE): IWESabato 27 Maggio – Rapallo (GE)Ex Centro Sportivo Mamre – Via Eraldo Figo 3 Inizio Ore 17.30 – Ingresso Gratuito: Violenzo (FIW Italian Champion) Hero (IWE Lucha Cruiserweight Champion) NWR (Malto; Sami Grayson) (IWE Gemini Champion) Dr. Dispiacere Backslash Verga Boyz (Gianni; Beppe Verga)

