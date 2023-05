(Di giovedì 25 maggio 2023) Vincenzotriste ma orgoglioso, quello che si è presentato ai microfoni di Mediaset a fine partita. “Siamo partiti bene”, esordisce il tecnico, “e anche dopo il primo gol abbiamo creato i presupposti per raddoppiare. Poi abbiamo concesso un 1-1 che da evitare”. Il discorso poi di sposta sulla forza dell’Inter: “Ricordiamo che abbiamo giocato contro una finalista di Championsche ha un campione del mondo che si è inventato il secondo gol”. Sulle prossime sfide della Fiorentina, in particolare la finale didel 7 giugno,dice: “Siamo abituati ad archiviare subito e ripartire. Ai ragazzi ho detto che quando si lotta non si perde mai, la Coppa la alza l’Inter, ma torniamo a casa con onore e abbiamo altri tre impegni importanti tra campionato e ...

Italiano: "In dieci minuti ci hanno fatto male, ora puntiamo alla Conference League" OA Sport

Il tecnico: "Giocavamo contro una finalista di Champions, nella ripresa li abbiamo messi in difficoltà. Quando si lotta col cuore non si perde mai". E su Cabral e ...Vincenzo Italiano è comunque orgoglioso della sua Fiorentina ... Questione di dettagli e il dettaglio, in una gara secca, fa la differenza. Oggi ci siamo disuniti per dieci minuti e l'Inter ne ha ...