(Di giovedì 25 maggio 2023) Secondo giorno a Vigo per l’, che dopo la sconfitta di un solo punto contro la Cina va ad affrontare lanel secondo confronto che avvicina la Nazionale di Lino Lardo agli Europei femminili. Si conclude(ore 19:00) la trasferta iberica, in buona sostanza. Per la selezione tricolore, ieri, bene il trio Zandalasini-Keys-Romeo, ma non sono le sole note positive uscite dal confronto con le asiatiche. Certo, adesso con le spagnole la questione è un po’ più complicata, se non altro per la grande quantità di talento ed esperienza ancora presente sul parquet, e qui non si parla soltanto di Alba Torrens. In qualunque caso, si tratta di un test che può dare delle indicazioni di livello.: l’ko in volata contro la Cina in. 15 ...

Italia-Spagna oggi, amichevole basket femminile: programma, orario, tv, streaming OA Sport

Secondo giorno a Vigo per l'Italia, che dopo la sconfitta di un solo punto contro la Cina va ad affrontare la Spagna nel secondo confronto che avvicina la Nazionale di Lino Lardo agli Europei femminil ...Per 2023 stima risultato netto e operativo positivi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 mag - "In Italia nella prima parte del secondo trimestre la raccolta pubblicitaria ha mantenuto il ...