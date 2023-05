Ita-Lufthansa | via libera all’ingresso del gruppo tedesco | «Amplieremo flotta e organico | Fiumicino sarà l’hub»

Leggi su open.online

(Di giovedì 25 maggio 2023) Viaufficialedinel capitale della ex compagnia di bandiera, Ita. Il ministero dell’Economia e ilhanno confermato oggi a Roma i dettagli dell’accordo per la cessione di una quota di minoranza della compagnia a. Brinda all’accordo cui ha lavorato a lungo Giancarlo Giorgetti: «La giornata di oggi segna la fine di un percorso nella storia della compagnia di bandiera nazionale, che ha portato alla prospettiva dell’integrazione con un importante vettore europeo», ha commentato il ministro leghista, secondo il quale «con questo governo oggi si scioglie un nodo che da trent’anni condiziona il mercato del trasporto aereo in Italia. Siamo convinti che questa decisione consentirà al mercato dell’aviazione di svilupparsi nell’interesse ...