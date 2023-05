Ita-Lufthansa | le reazioni all’accordo Conte | “Nostra compagnia svenduta”

(Di giovedì 25 maggio 2023) Il leader M5S: "Più che Fratelli d'Italia sono Fratelli di Germania" Si susseguono leIta-. “Andiamo a rileggere le molteplici dichiarazioni e i post del duo Meloni e Salvini quando dicevano: ‘Mai svendere ladi bandiera nelle manie straniere’ – dice il leader del M5S, Giuseppe, a Licata (Agrigento) – Ebbene, ora invece il governo sovranista per eccellenza ha svenduto laalla. Avremo la maggioranza del capitale in mani tedesche. Piuttosto che Fratelli d’Italia sono ‘Fratelli di Germania'”. Per il senatore Antonio Misiani, responsabile Infrastrutture della segreteria nazionale Pd, “l’accordo per l’ingresso diin Ita segna una ...

... il ministro Giancarlo Giorgetti , ha incontrato oggi Carsten Sphor, ceo di Deutscheper siglare l'accordo di cessione di una quota di minoranza al gruppo tedesco di. Il piano ...Il gruppo mira a estendere con Fs il trasporto intermodale . Per garantire che la crescita disia sostenibile, il Gruppointende estendere il trasporto intermodale per il traffico feeder all'interno dell'Italia. A tal fine - si ricorda in un comunicato - lo scorso febbraio il ...19.30, confermato l'accordo Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha incontrato l'Ad di, Carsten Spohr, a via XX Settembre per confermare l'accordo che permetterà a ...

Il gruppo tedesco ha acquisito una quota di minoranza. Per il 2023 è prevista una crescita di ricavi di 2,5 miliardi di euro. A fine piano si stimano 94 aerei e 5.500 dipendenti ...(Adnkronos) – Si susseguono le reazioni all’accordo Ita-Lufthansa. “Andiamo a rileggere le molteplici dichiarazioni e i post del duo Meloni e Salvini quando dicevano: ‘Mai svendere la nostra compagnia ...