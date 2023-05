?Ita-Lufthansa | il giorno della ?firma Ora si decolla

(Di giovedì 25 maggio 2023), su il sipario. Tra poche ore nascerà ufficialmente la compagnia aerealiana ma a trazione tedesca. Al Ministero dell’Economia è infatti tutto pronto per ladell’accordo preliminare per l’ingresso del vettore teutonico nel caple dell’erede di Allia. Un’operazione industriale, Giancarlo Giorgetti regista, che prova a scacciare i fantasmi del passato, magari di quell’Allia che era diventata negli anni una sorta di idrovora di soldi pubblici. Si parte con un investimento di 320 milioni del gruppo tedesco per l’acquisizione fino al 40% dell’ex compagnia di bandiera attraverso un aumento di caple riservato. Per l’esborso, tuttavia, si attende il closing dell’operazione, che avverrà dopo il via libera dell’Antitrust ...

...02% Eur/Usd 1,0731 - 0,20% Spread 183,09 Dati di mercato Leggi anche Audiolibri e podcast: fruitori in continua crescita, vertice tra Giorgetti e l'ad Spohr. Il ministro "Oggi ci ...... "Oggi perAirways ci saranno delle novità" . Intesa sull'importo Nelle ultime settimane, il ... Se a lungoha giocato al ribasso, adesso avrebbe accettato di versare una cifra vicina ai ..."Credo che sia a Roma Carsten Spohr", l'ad di" o stia arrivando, è un indizio". "Se mi lasciate andare ci saranno novità". Così il ...domanda sulla possibile firma nella trattativa per, a ...

Tesoro-Lufthansa, verso la firma dell'accordo su Ita Agenzia ANSA

(ANSA) - ROME, MAY 25 - Economy Minister Giancarlo Giorgetti said on Thursday news is imminent on the planned acquisition by German carrier Lufthansa of a minority stake in ITA Airways. "If you let me ...ROMA (Reuters) - L'amministratore delegato di Lufthansa Carsten Spohr sta arrivando a Roma per discutere l'acquisizione di una partecipazione in ITA-Airways. Lo ha detto il ministro dell'Economia Gian ...