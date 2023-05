Ita-Lufthansa | ecco l' accordo | cosa cambia per passeggeri | biglietti e personale con l' ingresso dei tedeschi nella compagnia di bandiera

... che andrà così a inserirsi con un ruolo centrale nel modello multi - hub del GruppoAirways continuerà ad essere la Compagnia di riferimento del Paese e a rappresentare ...E "come parte della famiglia del gruppopuò trasformarsi in una compagnia aerea sostenibile e redditizia, collegando l'Italia con l'Europa e il mondo", ha sottolineato l'a.d del ...ROMA - C'è l'intesa ufficiale per l'ingresso diinAirways. Anticipata dalla presenza di Carsten Spohr, ad di, a Roma e dalle parole del suo interlocutore, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che aveva annunciato "...

Ita Airways, il Mef trova l'accordo con Lufthansa per la cessione di una quota di minoranza TGCOM

Il gruppo tedesco acquisirà il 41% di Ita Airways al costo di 325 milioni di euro: raggiunto l'accordo tra il Mef e Lufthansa.