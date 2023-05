Ita-Lufthansa | accordo confermato Ruolo centrale per Fiumicino A fine piano 94 aerei e 5 500 dipendenti

... ha affermato Carsten Spohr , amministratore delegato di Deutsche, aggiungendo "come parte della famiglia del Gruppopuò trasformarsi in una compagnia aerea sostenibile e ...'Bene accordo tra Mef eper l'ingresso del gruppo tedesco nel capitale diAirways'. Ad affermarlo la Filt Cgil che aggiunge: 'ora pero' ci aspettiamo una convocazione per avviare un confronto sul piano ...'Prendiamo atto con ottimismo della chiusura dell'accordo per la cessione diAirways ae conseguente ingresso della Compagnia in Star Alliance'. A dichiararlo il segretario generale Claudio Tarlazzi e il segretario nazionale Ivan Viglietti della Uiltrasporti che ...

Ita Airways, il Mef firma l'accordo con Lufthansa per la cessione di una quota di minoranza TGCOM

l ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti e il Ceo di Deutsche Lufthansa Carsten Sphor si sono incontrati oggi al Mef per confermare la ...Roma, 25 maggio 2023 – Firmato l’accordo tra il ministero dell’Economia e delle Finanze e Lufthansa per la cessione di una quota di minoranza di Ita al gruppo tedesco. Ecco i dettagli. I dettagli dell ...