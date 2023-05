Ita conferma accordo con Lufthansa Giorgetti | Sciolto un nodo

(Di giovedì 25 maggio 2023) Roma, 25 mag. (Adnkronos) -rileva una quota di Ita Airways. Il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarloe il Ceo di DeutscheCarsten Sphor si sono incontrati oggi al Mef perre la conclusione dell'di investimento diin Ita Airways per rilevarne una quota di minoranza dopo aver già condiviso un piano industriale della compagnia che prevede una crescita di ricavi di 2,5 miliardi di euro attesi per quest'anno e 4,1 miliardi di euro previsti nel 2027. Presente all'incontro anche il presidente di Ita, Antonino Turicchi. Dopo la firma, l'sarà sottoposto al vaglio della Corte dei Conti e notificato alla direzione generale concorrenza della Commissione europea. La strategia di sviluppo di Ita Airways ...

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e Lufthansa hanno confermato l'accordo per la cessione di una quota di minoranza al gruppo tedesco di. Il ministro dell'Economia ...Come giovane compagnia, con una flotta moderna e con un suo hub efficiente e in espansione a Roma,è la soluzione perfetta per il Gruppo Lufthansa', afferma Sphor. A Milano,, sottolinea ...Come giovane compagnia, con una flotta moderna e con un suo hub efficiente e in espansione a Roma,è la soluzione perfetta per il Gruppo Lufthansa", afferma Sphor. A Milano,, sottolinea ...

Ita Airways, Mef conferma accordo con Lufthansa: «L'hub di Fiumicino avrà un ruolo centrale» ilmessaggero.it

Dopo mesi di lavoro è stato confermato l'accordo tra il ministero dell'Economia ... generando nel 2022 ricavi per 33 miliardi di euro. Per quanto riguarda Ita, dal decollo dello scorso 15 ottobre del ...Il ceo tedesco Carsten Spohr e Giorgetti si sono incontrati giovedì 25 maggio al Mef per confermare la conclusione dell'accordo ... Alla riunione ha partecipato anche il presidente operativo di Ita, ...