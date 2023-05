Come giovane compagnia, con una flotta moderna e con un suo hub efficiente e in espansione a Roma,è la soluzione perfetta per il Gruppo Lufthansa", afferma Sphor. A Milano,, sottolinea Sphor,...Guarda Citadel su Prime Video Citadel: Nuovo Trailer: Citadel: Il nuovo trailer italiano della serie Amazon Prime Video - HDIl Ministero dell'Economia e delle Finanze e Lufthansa hanno confermato l'accordo per la cessione di una quota di minoranza al gruppo tedesco di. Il ministro dell'Economia ...

Ita conferma accordo con Lufthansa. Giorgetti: 'Sciolto un nodo' Tiscali Notizie

ROMA (ITALPRESS) - Il ministro dell'Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, e il Ceo di Deutsche Lufthansa, Carsten Sphor, si sono incontrati al Mef ...Il Mef e Lufthansa confermano l’accordo che permetterà ai tedeschi di rilevare una quota di minoranza di Ita - Il piano prevede una crescita di ricavi di 2,5 miliardi per il 2023 e 4,1 miliardi nel 20 ...