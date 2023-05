Ita | c' è l' accordo tra Mef e Lufthansa

(Di giovedì 25 maggio 2023) Il ministero dell'Economia e delle Finanze ehanno firmato l'per la cessione di una quota di minoranza al gruppo tedesco di Ita. "La strategia di sviluppo di Ita Airways continuerà a essere condivisa tra i due azionisti". Così si legge nel comunicato diffuso al termine dell'incontro conclusivo dell'tra il ministro italiano dell'Economia Giancarlo Giorgetti e il ceo della compagnia aerea tedesca Carsten Spohr. Presente all'incontro anche il presidente di Ita, Antonino Turicchi. "Con questo governo si scioglie oggi un nodo che da trent'anni condiziona il mercato del trasporto aereo in Italia", ha detto Giorgetti. Questi risultati consentiranno la crescita e il rinnovo della flotta, rende noto il Mef, che a fine 2027 conterà su 94 aeromobili rispetto ai 71 attuali, con un'età media di cinque anni, e ...

