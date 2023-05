Ita Airways | firmato l’accordo con Lufthansa

(Di giovedì 25 maggio 2023) Roma – Il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e il Ceo di DeutscheCarsten Sphor si sono incontrati oggi al Mef per confermare la conclusione deldi investimento diin Itaper rilevarne una quota di minoranza dopo aver già condiviso un piano industriale della compagnia che prevede una crescita di ricavi di 2,5 miliardi di euro attesi per quest’anno e 4,1 miliardi di euro previsti nel 2027. Presente all’incontro anche il presidente di Ita, Antonino Turicchi. Dopo la firma,sarà sottoposto al vaglio della Corte dei Conti e notificato alla direzione generale concorrenza della Commissione europea. La strategia di sviluppo di Itacontinuerà a essere condivisa tra i due azionisti (Mef e ...

