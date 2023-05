Istituti educativi | Bonomelli alla guida Rossi resta | la Lega entra con due nomi

L'appuntamento è rivolto a tutti i genitori, operatori scolastici,, sociali e sanitari e ... i servizi sociali, gliscolastici ed i loro sportelli di consulenza, l'Ausl) che prendono ...... allontanare dai processile derive nazionaliste, i modelli di forza e di violenza, l'... a Sigonella è previsto per il prossimo mese un Pcto per 350 studenti di sette. Anche a Trani, ...... con la preziosa collaborazione del Comune dell'Aquila, degliscolastici e della commissione mensa, porterà in aula tanti laboratori divertenti, aggreganti e assolutamente. Come ...

Istituti Educativi, la presidenza al PD con Mauro Bonomelli BergamoNews.it

Al Salone Estense del Comune di Varese, i giovani di Coldiretti hanno incontrato gli allievi, raccontando loro le proprie esperienze di impresa nei diversi ambiti del settore primario ...LE NOMINE. Il Pd «perde» due posti ma tiene la presidenza. Forza Italia c’è con Adriana Bellini, per il Carroccio Riganti e Rigamonti. «Ora rivedere lo statuto». Alla fine lo schema è il 2-2-1. Due po ...